Haberler Haberler MasterChef 2020 yemekleri: Ekşili Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

2020 yemekleri: nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

yarışması son dönemlerin en sevilen yarışma programları arasında yer alıyor. Programda yapılan yemekler hemen ardından arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Yarışmacılar, şeflere yaptı ve sundu. Ekşili köfte tarifi oldukça merak konusu oldu. Peki, Masterchef ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 07:42 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 07:42
MasterChef 2020 yemekleri: Ekşili Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

2 Kasım Pazartesi günü yayınlanan yarışma programı 'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle çok merak edildi. Peki, Masterchef ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ VE MALZEMELERİ

Yarım kg kıyma
1 soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım su bardağı pirinç
3 su bardağı su
1 limon
1 yumurta sarısı
1 çorba kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanı rendelenir, pirinç yıkanıp süzülür. Maydanozlar ince ince kıyılır. Kıyma derin bi kaba alınır. Soğan, prinç, maydonoz, tuz ve karabiber kıymaya eklenir. Kıymayı yoğurun ve küçük yuvarlak parçalar halinde tepsiye dizin. Suyu tencereye alıp tuz ve tereyağı ekleyerek kaynatın. Köfteleri ilave edip orta ateşte 20 dakika kadar pişirin. Bir kasede yumurta sarısıyla limon suyunu çırpılır. Yemeğin suyundan 1-2 kaşık ekleyip karıştırarak ılıştırılır. Hazırladığınız terbiyeyi kaşık kaşık tencereye ilave edip ateşten alın.

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