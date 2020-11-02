3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra kurtarıldı! İzmir depremi sonrası Doğanlar Apartmanı'nda mucize kurtuluş

Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi.

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." denildi.

DOĞANLAR APARTMANI'NDA MUCİZE KURTULUŞ!

Doğanlar Apartmanı'nda 65'inci saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Elif'in çıkarıldığı alanda dinleme yapılıyor.

Elif tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.