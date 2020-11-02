Haberler Haberler 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra kurtarıldı! İzmir depremi sonrası Doğanlar Apartmanı'nda mucize kurtuluş

3 yaşındaki 65 saat sonra kurtarıldı! depremi sonrası 'nda mucize kurtuluş

depreminin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarında 65'inci saatte yeni bir mucize yaşandı. Bayraklı ilçesinde yıkılan enkazından 3 yaşındaki yaralı çıkarıldı. Elif bebek, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Elif'in annesi ve ikiz ablaları da depremden 23 saat sonra enkazdan yaralı kurtarılmıştı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 08:59
3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonra kurtarıldı! İzmir depremi sonrası Doğanlar Apartmanı'nda mucize kurtuluş

'nin Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi.

tarafından yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." denildi.

DOĞANLAR APARTMANI'NDA MUCİZE KURTULUŞ!
'nda 65'inci saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Elif'in çıkarıldığı alanda dinleme yapılıyor.

Elif tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikizleri Ezel ve Elzem yaralı olarak kurtarılmış, oğlu Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

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