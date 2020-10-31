Son dakika İzmir deprem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'deki can kaybını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin ardından bölgeye gitti. Bakan Koca, İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.

Koca İzmir'deki deprem sonucunda 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirleri hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz