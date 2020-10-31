Patateste beklenti 350 milyon TL

Bitlis’te 55 bin dekarda ekilen Ahlat patatesinde bu yıl 350 milyon lira civarında gelir bekleniyor.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 21:27Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Bitlis'in Ahlat ilçesinde patates hasadına başlandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl patateste verimli bir sezon geçirildiğini ve üründen 350 milyon lira gelir elde edilmesinin beklendiğini söyledi. Çelik, "Bu yıl yaklaşık 55 bin dekarda ekim yaptık. Bu yılki rekoltemizin 230 bin tondan fazla olmasını bekliyoruz. Patates, ilimizin stratejik bir ürünüdür. Bu yıl gayrisafi hasıla anlamında ilimize katma değerinin tohumluk ve yemeklik üretimiyle 350 milyon lira civarında olmasını bekliyoruz. Genç işsizlerimizin istihdamı anlamında da patates önemli bir üretim alan. Bu yıl ürünümüz bereketliydi. Fiyatlar şu an normal seyrediyor" dedi.