Fındığın alternatifi safran

Düzce'de, fındığa alternatif olarak safran yetiştiren girişimci çiftçi Selami Gündoğdu, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 21:23Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Düzce'de, fındığa alternatif olarak safran yetiştiren girişimci çiftçi Selami Gündoğdu, yüksek verim elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Deneme amaçlı 2 yıl önce 2,5 dönümlük alana safran eken Gündoğdu, yaklaşık 1 kilogram verim elde etti. Gündoğdu, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen ve kilogramı 30 ila 40 bin lira arasında alıcı bulan safranı yetiştirerek çiftçilere örnek oldu. Gündoğdu, "Osmanlı'dan kalan bir mirasımızı canlandırmak, Türkiye'ye yeni bir iş sektörü kazandırmak, fındığın yanında alternatif bir ürün olarak safran yetiştirmek istedim" dedi.