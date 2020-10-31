Haberler Haberler Amatör sporcu Malik Tahirler enkazdan sağ çıkarıldı | Son dakika İzmir depremi

Amatör sporcu enkazdan sağ çıkarıldı | Son dakika depremi

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık sonrası enkaz altında kalan amatör sporcu 'den iyi haber geldi. Enkazdan sağ olarak çıkarılan 28 yaşındaki sporcu, hastanede tedavi altına alındı. | Son dakika İzmir depremi haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:59
Amatör sporcu Malik Tahirler enkazdan sağ çıkarıldı | Son dakika İzmir depremi

açıklarında meydana gelen nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişi daha kurtarıldı.

Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında , AKUT Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Hava boşluğu oluşturan ekipler, arama kurtarma köpeklerinden de yararlanıyor.

Enkazdan çıkarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu , hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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