Haberler Haberler Son dakika | İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika | 'de 6.6 büyüklüğünde ! 'da da hissedildi

Son dakika haberine göre 'de şiddetli bir meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar açıkları olan depremin şiddeti 6.6 olarak açıklandı. Büyük deprem İzmir'in yanı sıra çevre iller ve 'da da hissedildi. İzmir'de yıkılan binalar olduğu öğrenilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 16:17
Son dakika | İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve (), depremin merkez üssünü 'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Büyük , İzmir'in yanı sıra çevre iller ve 'da da hissedildi.

İzmir'de deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KUŞADASI VE URLA'DA ARTÇI DEPREMLER

Öte yandan Ege Denizi'ndeki 6,6 şiddetindeki depremin ardından Urla'da 4.1, Kuşadası'nda da 4.8 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi" denildi. Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.

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