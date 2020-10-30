Son dakika | İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

İzmir ve çevresi bugün saat 14.51'de büyük bir depremle sallandı.

Vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkarken, bir süre sonra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olarak açıkladı.

Büyük deprem, İzmir'in yanı sıra çevre iller ve İstanbul'da da hissedildi.

İzmir'de deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KUŞADASI VE URLA'DA ARTÇI DEPREMLER

Öte yandan Ege Denizi'ndeki 6,6 şiddetindeki depremin ardından Urla'da 4.1, Kuşadası'nda da 4.8 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

AFAD'DAN VATANDAŞLARA UYARI!

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremin ardından bölgedeki hasarlı binalara girilmemesi uyarısında bulundu.



AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma ve ilk yardım ekipleri bölgeye ivedilikle gönderildi. İzmir'in yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edildi" denildi. Ayrıca, gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.