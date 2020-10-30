Haberler Haberler İzmir depreminde göçük altında kalan Günay: Abi sen gitme...

depreminde göçük altında kalan Günay: Abi sen gitme...

depreminde son dakika haberi... Tüm Türkiye'yi yasa boğan bu depremde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Göçük altında kalan Günay isimli çocuk, kendisini kurtarmak için gelen birine "Abi sen gitme..." dedi. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 01:18
İzmir depreminde göçük altında kalan Günay: Abi sen gitme...

bugün 6.6 şiddetindeki depremle sarsıldı. Meydana gelen depremde çok sayıda ev yıkılırken, binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ölü ve yaralıların olduğu depremde yetkililer vatandaşlara evlerine girmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

"ABİ SEN GİTME"
Göçük altı kamerasıyla yeri tespit edilen Günay isimli çocuk, kendisini kurtarmak için gelenlerden birine, "Abi sen gitme.." diye seslendi.

285. Sokak'taki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü.

Kamera görüntüsüyle enkazdaki kişinin çocuğu olduğunu tespit eden Günay'ın babası, kurtarma çalışmaları sırasında konuşarak oğluna destek verdi.

Yaşadığı şokun etkisiyle oğlunun enkazdan çıkarıldığına inanmayan Günay'ın annesini ekipler sakinleştirdi.

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