29 Ekim İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul, Marmara bölgesi fırtına mı var? Yağış kaça kadar sürecek? İşte Meteoroloji açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. 29 Ekim Perşembe günü yoğun gök gürültülü sağanak yağış İstanbul ve Marmara bölgesinde etkili olacak.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre; 06:45-10:30 saatleri arasında İstanbul'un avrupa yakasındaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri ile uyarıda bulundu.







