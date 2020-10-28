MasterChef 2020 yemekleri: Balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi ve malzemeleri...

27 Ekim Salı günü yayınlanan yarışma programı Masterchef'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle balık çorbası merak edildi. Peki, Masterchef balık çorbası nasıl yapılır? Balık çorbası tarifi ve malzemeleri neler? Detaylar haberimizde...

BALIK ÇORBASI MALZEMELERİ

250 gr haşlanmış balık

6 su bardağı balık suyu+4 bardak su (200 ml. Lik)

1 büyük kuru soğan (yarısı haşlamada yarısı çorbada)

2 diş sarımsak

1 küçük kereviz

1 küçük havuç

1 küçük patates, tuz, karabiber

4 çorba kaşığı zeytinyağ

1-2 limon suyu

Terbiyesi: 2 çay bardağı süt veya 200 ml krema

2 yumurta sarısı

1 silme çorba kaşığı un

BALIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Balık çorbasında palamut, levrek veya kırlangıç balıkları kullanılır.

Balıkların üzeri kaplanıncaya kadar suya koyun. Balıklar süzgeçte süzülür. Ardından deri ve kılçıkları ayıklanır. Küçük dilimlenir ve kenara alınır. Tencereye zetinyağı eklenit, yarım sarımsak kavurulur. 6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir.Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır. Ardından tuz, karabiber ve patates haşlanır. Balıklar ilave edilir. Sebzeler pişince altı kapatılır.

Haşlanan balık süzgeçle süzülür. Balık soğuyunca kılçıkları ve derisi ayıklanır, küçük didilir, bir kenara alınır.Çorbanın pişeceği tencerede zeytinyağ da yarım soğan ve sarımsak ince çinterek az kavrulur.6 bardak balık suyu ve 4 bardak su ilave edilir.Kaynayan suya küçük küpler halinde doğranmış kereviz, havuç ve patates katılır. Terbiye malzemesi derin bir kasede pürüzsüz hale getirilir ve alıştırarak çorbaya ilave edilir, bir iki taşım kaynatılır.