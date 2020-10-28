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2020 yemekleri Acılı bulgur çorbası nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri...

2020'de Salı günü yarışmacılar şeflere yaptıkları yemekleri sundular. İzleyiciler arama motorlarında programda yapılan yemekleri araştırıyor. Özellikle acılı bulgur çorbası merak edildi. Peki, Acılı bulgur çorbası nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri neler? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 07:21 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 07:42
MasterChef 2020 yemekleri Acılı bulgur çorbası nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve malzemeleri...

Salı günü yayınlanan yarışma programı 'te yapılan yemekler büyük merak içerisinde arama motorlarında araştırılıyor. Özellikle acılı bulgur çorbası merak edildi. Peki, Masterchef nasıl yapılır? Acılı bulgur çorbası tarifi ve Malzemeleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

ACILI BULGUR ÇORBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 su bardağı ince kısırlık bulgur

1 adet kuru soğan

3 adet orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 adet çarliston biber

1 adet et bulyon

2 yemek kaşığı sıvı yağ

6 su bardağı sıcak su

Tuz

Dereotu

Pulbiber

ACILI BULGUR ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Bir tencereye sıvı yağı dökün.

İnce ince doğranan soğanları kavurun.

Ardından doğranan biberleri ilave edip kavurmaya devam edin. Domates ve domates salçası ekleyerek kavurmaya devam edin. Ardından bulguru ilave edip karıştırın. Üzerine sıcak su, et bulyon ve tuzunu ekleyin.

Bulgurlar pişene kadar kaynatın.

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