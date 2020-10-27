Haberler Haberler Malatya'da 10 saatte pişen efsane lezzet kağıt kebabı nasıl yapılır?

'da 10 saatte pişen efsane lezzet nasıl yapılır?

'nın eşsiz yemeklerinden biri olan 10 saat odun ateşinden piştikten sonra hazır hale geliyor. Osmanlı mutfağından Malatya'ya miras kalan bu efsane lezzet damak çatlatan bir yemek... Peki ve tarifi nedir? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 17:05
Malatya'da 10 saatte pişen efsane lezzet kağıt kebabı nasıl yapılır?

'nın efsane lezzetlerinden olan gastrominin önemli ürünlerinden biri olarak gösteriliyor. Odun ateşinde 10 saatte pişen kağıt kebabının mazisi Osmanlı dönemine dayanıyor. Peki ve tarifi nedir? İşte enfes yemekle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Malatya'nın gözde yemeklerinden biri olan kağıt kebabı, kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılıyor. Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze kadar uzanan kağıt kebabı eşsiz lezzetiyle midelerde şölen yaşatıyor.

Pişme bakımından zahmetli bir yemek olan kağıt kebabı yarım saatte hazırlanıyor ancak odun fırınında 10 saatte pişiriliyor.

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