Malatya'da 10 saatte pişen efsane lezzet kağıt kebabı nasıl yapılır?

Malatya'nın efsane lezzetlerinden olan kağıt kebabı gastrominin önemli ürünlerinden biri olarak gösteriliyor. Odun ateşinde 10 saatte pişen kağıt kebabının mazisi Osmanlı dönemine dayanıyor. Peki kağıt kebabı nasıl yapılır ve tarifi nedir? İşte enfes yemekle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

Malatya'nın gözde yemeklerinden biri olan kağıt kebabı, kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılıyor. Osmanlı'nın son dönemlerinden günümüze kadar uzanan kağıt kebabı eşsiz lezzetiyle midelerde şölen yaşatıyor.

Pişme bakımından zahmetli bir yemek olan kağıt kebabı yarım saatte hazırlanıyor ancak odun fırınında 10 saatte pişiriliyor.