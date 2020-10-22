Haberler Haberler Sayıştay sınavı giriş belgeleri yayınlamlandı! ÖSYM'den kritik açıklama...

Sayıştay sınavı giriş belgeleri yayınlamlandı! ÖSYM'den kritik açıklama...

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan kadrolar için denetçi yardımcısı adayı alacağını açıklamıştı. ÖSYM'den Sayıştay sınavı hakkında kritik açıklama geldi. Peki, Sayıştay sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:05
Sayıştay sınavı giriş belgeleri yayınlamlandı! ÖSYM'den kritik açıklama...

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. 1 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti 250 TL olan sınav 10.15'de başlayacak ve 90 dakika sürecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

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