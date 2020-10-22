Sayıştay sınavı giriş belgeleri yayınlamlandı! ÖSYM'den kritik açıklama...

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav 1 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 1 Aralık'ta açıklanacak.

SAYIŞTAY SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru ücreti 250 TL olan sınav 10.15'de başlayacak ve 90 dakika sürecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.