MasterChef yemekleri: Tirit nasıl yapılır? Tirit tarifi ve malzemeleri...

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan Tirit yapmasını istedi. Yarışmanın ardından Tirit tarifi merak edenler yoğun şekilde Tirit nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

TİRİT İÇİN GEREKEN MALZEMELER NELER?

500 gramdana eti

4 adettırnak pide

1 su bardağıyoğurt

1 yemek kaşığıtereyağ

1 tatlı kaşığıpul biberveya salça

2 iri dişsarımsak

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtuz

1 adetdefne yaprağı

TİRİT NASIL YAPILIR?

Düdüklü tencere içerisine kuşbaşından biraz daha büyük etleri doğrayın ve 2 su bardağı su ekleyin. Tuz, karabiber ve defne yaprağı attıktan sonra düdüklü tencerenin kapağını kapatın. 30-40 dakika arasında bir süre pişirin. Etlerin lif lif ayrılarak kıvama gelmesine dikkat edin. Öte yandan 4 adet ramazan pidesi veya tırnak pideyi küp küp doğrayın, kıtır kıtır olması için 15 dakika kadar fırına atın. 2 diş sarımsağı ezin su eklenmiş daha akışkan olan yoğurta ekleyin ve iyice çırpın. Pişen etlerin suyunu süzün. Başka bir tabağa alınan etler soğumadan lif lif ayırın. Tereyağını eritin, kırmızı biberi veya salçayı ekleyin. Tabağın alt kısmına kıtır pideleri alın ve et suyu ile ıslatın. Üzerine lif lif ayırdığınız etleri koyun. Ardından yoğurtu gezdirin. Afiyet olsun.