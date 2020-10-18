MasterChef yemekleri: Saçaklı mantı nasıl yapılır? Saçaklı mantı tarifi ve malzemeleri...

Sevilen yarışma programı MasterChef 2020'nin son bölümünde şefler, yarışmacılardan Saçaklı mantı yapmasını istedi. Yarışmanın ardından saçaklı mantı tarifi merak edenler yoğun şekilde saçaklı mantı nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuyla araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar...

SAÇAKLI MANTI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet tavuk

Tuz

SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Yumurtalı hamur açılır ve yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır ve uzun saçaklar elde edilir. Saçaklar tepsiye dizilerek fırında pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır.