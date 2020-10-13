Haberler Haberler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşuna özel mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşuna özel mesaj!

Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun üzerinden tam 97 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın başkent oluşu ile ilgili mesaj yayınladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 13:38
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşuna özel mesaj!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajda Ankara'nın, Milli Mücadele döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında tarihi bir rol oynadığının altını çizdi. Başkan Erdoğan, açıklamasında "Ankara, bugün de başta milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimiz olmak üzere kritik kamu kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaparak ülkemiz için önemli konumunu sürdürmektedir" dedi. Ankara'nın, başkent olmasıyla birlikte günden güne geliştiğini ifade eden Başkan Erdoğan, dünyanın önde gelen başkentleri arasına girdiğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
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