Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşuna özel mesaj!
Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olan 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşunun üzerinden tam 97 yıl geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın başkent oluşu ile ilgili mesaj yayınladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının devamında "Bu onurlu ve anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, Ankara'nın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü kutluyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.