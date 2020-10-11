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Pratik yemek tarifleri: Yüksük çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

Sofralarımızın vazgeçilmezlerinden birisi de çorbalardır. Özellikle son dönemlerde yüksük çorbası merakla araştırılıyor. Yapılışı oldukça pratiktir. Peki, Yüksük çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi nelerdir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 08:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020 Pazar 08:09
Pratik yemek tarifleri: Yüksük çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve tarifi...

Yüksük çorbasının tarifi ve yapılışı şu şekilde;

MALZEMELER

2 yemek kaşığıdomates salçası
2 yemek kaşığıtereyağı
3,5 su bardağıdondurulmuş
2 su bardağıhaşlanmış nohut
6,5 su bardağıet suyu
3 çay kaşığıkuru nane
2 çay kaşığıtuz

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Çorbayı yapacağınız tencereye tereyağı ekleyin. Tereyağı eridikten sonra içerisine salçe ekleyerek kavurun. Üzerine et suyu ekleyin. Kaynamaya bırakın. Bu işlem gerçekleştikten sonra içerisine hazırlanan mantı ve haşlanan nohutları ekleyebilirsiniz. Ardından tuz ve naneyi ekleyip, mantılar yumuşayana dek yaklaşık 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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