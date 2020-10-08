SON DAKİKA: Otomobil sahipleri dikkat! İstanbul'da dolu yağacak (İstanbul hava durumu)

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek. Hava durumu verilerine göre İstanbul'da bugün ve yarın yağış bekleniyor. Ani düşen hava sıcaklıklarına karşı uzmanlardan uyarı geldi: İstanbul'da etkisini gösteren dolu yağışlarının 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günü etkili olması bekleniyor.

8 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU

8 Ekim Perşembe günü İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağnak yağış görülebilir. Dolu yağışının da beklendiği İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 25 derece, en düşük sıcaklığın 17 derece şeklinde gerçekleşecek.



