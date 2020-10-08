Haberler Haberler SON DAKİKA: Otomobil sahipleri dikkat! İstanbul'da dolu yağacak (İstanbul hava durumu)

SON DAKİKA: Otomobil sahipleri dikkat! 'da yağacak (İstanbul )

Son dakika: Meteorolojiden alınan son bilgilere göre 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günü 'da sağanak yağış ve bekleniyor. Otomobil sahipleri ise dolu ihtimaline karşı önlem alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:09 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 10:11
SON DAKİKA: Otomobil sahipleri dikkat! İstanbul'da dolu yağacak (İstanbul hava durumu)

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları düşecek. verilerine göre 'da bugün ve yarın yağış bekleniyor. Ani düşen hava sıcaklıklarına karşı uzmanlardan uyarı geldi: İstanbul'da etkisini gösteren yağışlarının 8 Ekim Perşembe ve 9 Ekim Cuma günü etkili olması bekleniyor.

8 EKİM PERŞEMBE İSTANBUL HAVA DURUMU
8 Ekim Perşembe günü İstanbul'un bazı bölgelerinde gökgürültülü sağnak yağış görülebilir. Dolu yağışının da beklendiği İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklığın 25 derece, en düşük sıcaklığın 17 derece şeklinde gerçekleşecek.

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