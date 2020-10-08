Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola nasıl öldü? Erkan Avcı kimdir?

Atv'nin sevillen dizisi Kuruluş Osman'a Aya Nikola karakteri dahil oldu. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde Osman Bey'in düşmanı rolünü üstlenecek karakteri ünlü oyuncu Erkan Avcı canlandırıyor. Peki, Kuruluş Osman Aya Nikola kimdir? Aya Nikola nasıl öldü? İşte detaylar…

AYA NIKOLA KİMDİR?

Bazı kaynaklar Aya Nikola'nın İnegöl tekfuru olduğunu bildirir. Bazı kaynaklarda ise aziz olarak geçmektedir. Aya Nikola, adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise olan biridir.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Son dönemin en popüler dizilerinde yer alan Erkan Avcı isminden sıkça bahsettiriyor.