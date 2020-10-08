iPhone 12 Mini tanıtım tarihi açıklandı mı? iPhone 12 Mini özellikleri neler? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü teknoloji üreticisi Apple'ın sevilen cep telefonu iPhone'un son sürümü olan iPhone12 Mini hakkında yeni detaylar gelmeye devam ettikçe birçok kişi arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, iPhone 12 Mini ne zaman tanıtılacak? iPhone 12 Mini özellikleri ve fiyatı ne olacak?

IPHONE 12 MİNİ NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple internet sitesi üzerinden "Hi, Speed" sloganıyla bir etkinlik duyurusunda bulundu. Apple'ı takip edenler iPhone 12'nin bu etkinlikte tanıtılacağını düşünüyor. Etkinlik 13 Ekim saat 20.00'de başlayacak.

IPHONE 12 MİNİ FİYATI NE KADAR?

iPhone 12 Mini'nin kaç paraya satılacağı henüz bilinmiyor. 13 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikten sonra fiyatların belli olması bekleniyor. ‌

IPHONE 12 MİNİ BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

-iPhone 12‌ mini'nin LCD'den daha zengin renkler ve daha gerçek siyahlar için Y-OCTA entegreli esnek bir OLED ekrana sahip olması bekleniyor.

-‌iPhone 12‌ Mini'nin LiDAR tarayıcıya sahip olması beklenmiyor.

-Sertifikalara göre ‌iPhone 12‌ Mini'nin pil kapasitesinin 2.227 mAh olabilir.

-5G hız üzerinden pazarlasa da iPhone 12‌ mini'de 5G'nin daha yavaş ama daha yaygın biçimi olan 6 GHz altı 5G'nin bulunması bekleniyor.