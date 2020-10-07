Haberler Haberler Son dakika haberi: İstanbul'da hava durumu alarmı! Meteoroloji'den hortum uyarısı

Son dakika haberi: 'da alarmı! Meteoroloji'den hortum uyarısı

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgisine göre; başta olmak üzere Marmara bölgesinde , dolu ve hortum görüleceği belirtildi.  , yaptığı son dakika açıklamasında, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor" ifadelerini kullandı. Kötü hava şartlarının yarın sabah saatlerinden itibaren başlaması bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu uyarısı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:02 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:42
Son dakika haberi: İstanbul'da hava durumu alarmı! Meteoroloji'den hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için çok önemli son dakika uyarılarında bulundu. Marmara bölgesinde görülmesi beklenen yağışların, etkisini yoğunlukla Trakya, , ve 'da etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan, MGM önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu da yayınladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklaması…

KUVVETLİ YAĞIŞ, DOLU VE HORTUM GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle yarın Marmara bölgesinde , dolu ve hortum görüleceğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile 'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (/m2) olması beklendiğinden ani , su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI:
"Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. , lütfen tedbiri elden bırakmayalım"

, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."

BİR UYARI DA AFAD'TAN

'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

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