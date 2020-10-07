Son dakika haberi: İstanbul'da hava durumu alarmı! Meteoroloji'den hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için çok önemli son dakika hava durumu uyarılarında bulundu. Marmara bölgesinde görülmesi beklenen yağışların, etkisini yoğunlukla Trakya, Balıkesir, Çanakkale ve İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor. Öte yandan, MGM önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu da yayınladı. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklaması…

KUVVETLİ YAĞIŞ, DOLU VE HORTUM GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, özellikle yarın Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceğini belirtti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI:

"Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanak için tedbirli olmalarını isteyerek İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde "İstanbul'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor" başlığıyla paylaşılan bültende ise şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da yarın sabah 06.00'dan itibaren il genelinde görülecek sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2), yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

İstanbul'da tahmin edilen hava sıcaklıkları yarın gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 23, en yüksek 24 derece, Cuma günü gök gürültülü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece, Cumartesi günü sağanak yağışlı en düşük 18, en yüksek 20 derece ve Pazar günü ise parçalı bulutlu en düşük 17, en yüksek 22 derece olması tahmin ediliyor.

Yağışlarda oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi."

Yarın sağanak yağışa dikkat☔⚡️⛈



❗Perşembe sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması bekleniyor.



📍Kıymetli İstanbullular, lütfen tedbiri elden bırakmayalım.



🟨 #TuruncuUyarı



📎🔍 https://t.co/4VGinf0LAX pic.twitter.com/UMTp3nGMCn — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2020

BİR UYARI DA AFAD'TAN

AFAD'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yarın sabah saatlerinden itibaren, Marmara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege'de ise yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.