PlayStation Plus'tan oyunseverlere müjde! Ekim 2020 ayı için geçerli olan 2 muhteşem oyun 6 Ekim itibariyle indirmeye sunuldu. Ekim ayında Need for Speed Payback ve Vampyr oyunları ücretsiz olacak. PlayStation Plus üyeliği olan kullanıcılar oyunu kütüphanelerine indirebilir.

PLAYSTATION PLUS ÜCRETSİZ OYUNLARI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Need for Speed Payback ve Vampyr 2 Kasım'a kadar indirilebilir olacak.