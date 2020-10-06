Haberler Haberler FIFA 21'in ilk inceleme puanları belli oldu! FIFA 21 nasıl bir oyun?

FIFA 21'in ilk inceleme puanları belli oldu! FIFA 21 nasıl bir oyun?

Dünyanın en çok oynanan simülasyon oyunlarından biri olan FIFA'nın en son oyunu olan FIFA 21 hakkında dünyaca ünlü dergi ve internet sitelerinden inceleme puanları yayınlandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2020 Salı 15:14
FIFA 21'in ilk inceleme puanları belli oldu! FIFA 21 nasıl bir oyun?

EA Sports tarafından geliştirilen simülasyon oyunu FIFA serisinin sonuncusu FIFA 21 bu yıl da satışa sunulacak. Kalkan ambargo sonrasında FIFA 21 inceleme puanları ortaya çıktı. İşte detaylar...

AusGamers - 8.5 / 10
COGconnected - 83 / 100
DualShockers - 6.5 / 10
Eurogamer Italy - 9 / 10
Everyeye.it - 7.3 / 10
Forbes - 8.3 / 10
Game Informer - 7.8 / 10
Gameblog.fr - 6 / 10
GameMAG - 7 / 10
Gamer.nl - 6 / 10
GameSpot - 8 / 10
GameStar - 80 / 100
Hobby Consolas - 78 / 100
IGN - 7.4 / 10
IGN Italia - 8.4 / 10
Jeuxvideo.com - 13 / 20
MondoXbox - 8.9 / 10
Multiplayer.it - 8.0 / 10
Power Unlimited - 50 / 100
Screen Rant - 3.5 / 5
Shacknews - 7 / 10
SomosXbox - 9.0 / 10
SpazioGames - 8.2 / 10
Stevivor - 7.5 / 10
Telegraph - 60 / 100
TrueGaming - 8.0 / 10
Vandal - 8.5 / 10
VGC - 80 / 100

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