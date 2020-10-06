FIFA 21'in ilk inceleme puanları belli oldu! FIFA 21 nasıl bir oyun?

EA Sports tarafından geliştirilen futbol simülasyon oyunu FIFA serisinin sonuncusu FIFA 21 bu yıl da satışa sunulacak. Kalkan ambargo sonrasında FIFA 21 inceleme puanları ortaya çıktı. İşte detaylar...
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