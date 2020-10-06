AÖF 2020 kayıt yenileme başladı mı? AÖF kayıt yenileme nereden yapılır? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ekranı...

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okuyan binlerce öğrenci kayıt yenileme tarihlerini merak ediyor. Yeni dönem kayıt yenileme hakkında AÖF tarafından açıklama geldi. İşte detaylar...

AÖF 2020 KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamaya göre; 2020-2021 kayıt yenileme işlemi 5 Ekim - 16 Ekim tarihleri arasında resmi sitesi üzerinden yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NEREDEN YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Ders seçimi (ekle-sil) işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır.