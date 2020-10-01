Haberler Haberler 1 Ekim güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

1 Ekim güncel fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 1 Ekim döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 1 Ekim dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 10:35 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 10:35
1 Ekim güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 1 Ekim 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,6601 TL Satış: 7,6662 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,9918 TL Satış: 9,0050 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9023 TL

Pound satış: 9,9150 TL

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