Haberler Haberler 30 Eylül güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

30 Eylül güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 30 Eylül döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 30 Eylül dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:15 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:15
30 Eylül güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 30 Eylül 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,7692 TL Satış: 7,7722 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 9,1161 TL Satış: 9,1400 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,9674 TL

Pound satış: 9,9818 TL

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