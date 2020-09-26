Hızlı yemek tarifi: Tava böreği nasıl yapılır? Tava böreği malzemeleri...

Birçok kişi corona virüsü salgını sebebiyle evde çalışıyor veya iş yerinden evine yorgun geliyor. Kısa sürede az malzeme ile hazırlanabilecek yemek tarifi arayanlara özel içeriğimizde bugün tava böreği tarifi bulunuyor. Peki, Tava böreği nasıl yapılır? Tava böreği tarifi ve malzemeleri...

TAVA BÖREĞİ MALZEMELERİ

3 adet adet yufka, Yarım su bardağı süt, 1 adet yumurta, Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 kase ufalanmış beyaz peynir, 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

3-4 tutam maydanoz kullanmanız gerekmektedir. İsteyenler 1 çay kaşığı pul biber ekleyebilir.

TAVA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

1. Tavaya 1 veya 2 kaşık sıvı yağ ekleyin

2. Bir kasede Süt, yumurta ve sıvı yağı çırpın

3. Önceden hazırlanan yufkayı, tavadan kenarları sarkacak şekilde yerleştirin.

4. Önceden hazırlanan parçalanmış yufkayı, tavadaki yufkanın üzerine dizin.

5. Hazırladığınız yumurta, sütlü ve sıvı yağ karışımını yufka üzerinde gezdirin.

6. Üzerine peynirli ve maydanozlu harcı ilave edin.

7. Diğer yufkaları da aynı şekilde bölerek yerleştirin ve aralarına sütlü karışımdan ekleyin.

8. Kenarlardan sarkan yufka ile üzerini kapatın ve iki tarafı da pişirin.