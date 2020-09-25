Haberler Haberler 25 Eylül güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

25 Eylül güncel döviz fiyatları! , , pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 25 Eylül döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 25 Eylül dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 10:15
25 Eylül güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 25 Eylül 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,5649 TL Satış: 7,5683 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,8358 TL Satış: 8,8437 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,6574 TL

Pound satış: 9,6681 TL

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