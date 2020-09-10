Game of Thrones'un yıldızıydı! Dianna Rigg hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz oyuncu Dianna Rigg 82 yaşında yaşamını yitirdi. Game of Thrones gibi tüm dünya tarafından izlenen yapımlarda rol alan oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Dianna Rigg kimdir? Neden öldü?
Game of Thrones ve James Bond'da aldığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969'daki James Bond On Her Majesty's Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.
DIANNA RIGG KİMDİR?
Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg'dir. İngiliz aktristir. 20 Temmuz 1938 doğumludur. Oyunculuğa 1957 yılında başlamıştır. Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir. Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür.
- 10.09.2020
- Muriqi'nin gittiği gün süper transfer! O futbolcu...
- James Rodriguez'le ilgili çarpıcı gerçek! Galatasaray'ı üzen detay
- Galatasaray'da gizli hedef ortaya çıktı! İspanya'dan yıldız orta saha geliyor
- D'Avila yine devrede! Etebo'dan sonra o ismi de önerdi
- Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Game of Thrones'un yıldızıydı! Dianna Rigg hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.