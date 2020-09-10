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10 Eylül 2020, Perşembe
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Game of Thrones'un yıldızıydı! Dianna Rigg hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldızıydı! Dianna Rigg hayatını kaybetti

Ünlü İngiliz oyuncu Dianna Rigg 82 yaşında yaşamını yitirdi. Game of Thrones gibi tüm dünya tarafından izlenen yapımlarda rol alan oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Dianna Rigg kimdir? Neden öldü?

Game of Thrones ve James Bond'da aldığı rollerle tanınan ünlü oyuncu Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969'daki James Bond On Her Majesty's Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.

DIANNA RIGG KİMDİR?

Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg'dir. İngiliz aktristir. 20 Temmuz 1938 doğumludur. Oyunculuğa 1957 yılında başlamıştır. Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir. Damre Diana Rigg, 1994 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü'ne, 1988 yılında da Britanya İmparatorluk Nişanı'na layık görülmüştür.

  1. 10.09.2020
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