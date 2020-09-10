10 Eylül güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 10 Eylül 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR?

Dolar alış: 7,4721 TL Satış: 7,4751 TL

EURO NE KADAR?

Euro alış: 8,8514 TL Satış: 8,8581 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR?

Pound alış: 9,7029 TL

Pound satış: 9,7149 TL