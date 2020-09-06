Altın fiyatları son dakika! 6 Eylül 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar?
Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 6 Eylül 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın Alış: 462,25 Satış: 462,40
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın bugün 752,40 TL'den alınan çeyrek altın 762,80 TL'den satışa sunuluyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 3.000,40
Cumhuriyet altını satış: 3.038,10
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 1.500,10
Yarım altın satış: 1.528,30
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 2.970,84
Tam altın satış: 3.028,33
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 3.028,33
Ata altın satış: 3.028,33
- 06.09.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altın fiyatları son dakika! 6 Eylül 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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