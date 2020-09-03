ALES sonuçları açıklandı! ALES sınavı sonucu nasıl sorgulanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirmesinin hemen ardından sınav sonuç sistemi erişime açıldı. Peki ALES sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarına ait tüm detaylar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçlarının bugün açıklanacağını bildirmişti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Aygün 16 Ağustos'ta düzenlenen ALES/1'e ilişkin, "Değerli ALES adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik. Çalışmalarımızı hızlandırdık ve değerlendirme işlemlerini daha erken tamamladık ve bugün sonuçları sizlerle paylaşacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.
SONUÇLAR AÇIKLANDI!
Ve merakla beklenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlarda adayların doğru ile yanlış sayıları, ALES puanları ve puanlarına göre başarı sıraları da yer aldı.
Konuyla ilgili yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:
16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
- 03.09.2020
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