Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı (2 Eylül)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 2 Eylül Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

2 Eylül Çarşamba günü 107 bin 927 test yapıldı. Bu testlerde 1.596 vakaya rastlandı. 45 vatandaşımız hayatını kaybederken, 947 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 355 bin 862, toplam vaka sayısı 273 bin 301, toplam vefat sayısı 6 bin 462, toplam ağır hasta sayısı 1017, hastalarda zatürre oranı %7,6, toplam iyileşen hasta sayısı 246 bin 876 oldu.

11 MART - 2 EYLÜL ARASI TOPLAM VAKA SAYISI:

273.301

Corona virüsü Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de kritik bir toplantı gerçekleştirdi Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Bilim Kurulu'nda alınan kararları Bakan Koca basın karşısına geçerek duyuruyor.

Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının kendisine ileteceği soruları da yanıtlayacak.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok isterdik. vaka ve ölüm sayıları dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bundan böyle kontrollü sosyal hayatın başladığını söylemiştik. Bu dönem hayatımızın sağlığını garanti edecek şekilde olmalıydı.

Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, törenlerde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak izledik. Salgın artarak devame diyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artıyoruz, açıklanan vaka sayısı düşmüyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor.

Hastanelerimizin yükü artıyor. Kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Kamuda esnek çalışmaya geçildiği, evden çalışmaların özendirildiği dönemde evine gidemeyenler var. Doktorundan hasta bakıcısına kadar sabır ve fedakarlık isteyenler farkındadır. Bunları da sorumsuzca davrananlara feda etmek zorunda değildir.

Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Hala sağlık çalışanlarına şiddete uygulanması içimizi acıtıyor.

Unutulan her tedbir, takılmayan her maske bir değil onlarca can alıyor. Sağlıkçılarımızın beklentisi alkıştan öte hassasiyettir. Bu hassasiyet vatandaşlarımızın korunması için gerekli.

Orta Anadolu'da artış var. En fazla artış olan illerin başında Ankara bulunuyor. Hızlı müdahale ile sorunlar aşılırken, Diyarbakır'!da yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık.

RİSKLİ ŞEHİRLER

İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri büyük risk taşıyan şehirler arasında. İstanbul'da, Ege ve Trakya'da ciddi artış yok. Ortaanadolu ve Güneydoğu Anadolu'da maalesef artış var. Son günlerde en fazla artışın olduğu yerlerin başında Ankara geliyor. Diyarbakır gibi bazı illerimizde yakın çalışmalarımız sürdürülmektedir. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 gibi aşağıya çekmeye başladık. Virüs gücünü kaybetmedi. Rakamlar bize ölüm ve ağır vaka sayısının arttığını söylüyor. Risk burada, mücadelemizin temel hedefi bunu önlemeye yönelik. Sorun küresel, mücadele ulusal demiştik.

FİLYASYON EKİBİ SAYISI 10 BİNE ÇIKTI

Her ülke kendi mücadelesini kendi şartlarında veriyor. Bilim Kurulumuz bu dönemde karar süreçlerimizde rehberlik yaptı. Araştırma ve görüşlerinde bazen tavsiye, zaman zaman da uyarılarını yaptı. Aldığımız kararlarda, uyguladığımız tedbirlerde yol gösterici oldu. HES kodu uygulaması başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi tespit edilmiş oldu. Birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır.

Filyasyon ekip çalışmamızı 10 bin 802'ye çıkardık. Her ilin kendi özelinde tedbirler almaya başladık. Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altındadır. Önümüzde mevsimsel gribal enfeksiyonların artacağı dönem var. Bu duruma karşı yeni tedbirler alındı. Mücadelemizin boyutu değişecek. Yeni mücadele dönemine karşı hazırlanıyoruz.

020'DE BEKLENEN ÖLÜM SAYISI 303 BİN

Pandeminin başından bugüne kadar vefat eden vatandaşlarımızın yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımını görüyoruz. Her iki cinsiyette 50 yaşından itibaren yaş arttıkça görülüyor. 1 Haziran - 1 Eylül arası tedbirlerimizin hafiflemeye başlamasıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın vefat oranının yükseldiği görülüyor. 2019 ve 2020 yıllarının ilk 8 aylık ölüm istatistiklerinde özellikle 2020 için beklenen ölüm 303 bin 815'tir.

Kovid 19'dan gerçekleşen 6 bin 370 vefatı ekleyince bu yıl vefat sayımız 309 bin 602 oluyor, ilk 8 aya göre. 2019 yılı ilk 8 ayında enfeksiyondan vefat sayımız 8072. Kovid hastalarının enfeksiyon diye kaydedilmesinden ziyade belki tersini ifade etmek eskiden enfeksiyon olarak kaydedilen hastalarımızın Kovid olduğu da söylenebilir. Son 1 aydaki hastaların yaş ve cinsiyet dağılımını görüyoruz. Tedbirlere dikkat etmezsek her yaş grubundan hastalarımız var. Genç ve orta yaş vatandaşlarımızda yoğunluğun aşağı doğru arttığını çok net görmüş oluyoruz.

YOĞUN BAKIM YAŞ ORTALAMASI 65-75 BANDINDA

İyileşen vatandaşlarımızın yaş ve cinsiyet dağılımını görüyoruz. Genç ve orta yaş grubunda iyileşmelerinin yaşlılara göre daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yaşlı nüfusumuzun hastalığa yakalanmakla birlikte pinomoniyi yaşadıklarını gösteriyor. İl bazında hastalarımızın, yoğun bakım ve entübe olan hastalarımızın yaş ortalamalarını görüyoruz. Hasta yaş ortalaması diğerlerinden yüksek olan illerimiz Gümüşhane, Uşak, Sinop, Aksaray hasta yaş ortalaması en yüksek olduğu iller. Yoğun bakımda ve entübe olan hastalarımızın en yoğun 65-75 bandında olduğu görülmektedir.

60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın entübe olma oranının dramatik şekilde net görülüyor. Herkesten özellikle rica ediyorum, yaşlılarımızı özellikle daha özenle koruyalım. Yaşlılarımızın hasta olmamalarını sağlamak, koruyup, kollamak hepimizin görevi olmalı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir önlem gündemimizde yok.

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Futbol, Bilim Kurulu gündemine geldi. Belli bir döneme kadar veya ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz devam edilmesi şeklinde Bilim Kurulu önerisini yaptı. Yaklaşımımız budur.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı tehdit eden ve küresel bir salgın haline dönüşen corona virüsüyle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Peki corona virüsü nedir? İşte, corona virüsünün tanımı;

Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genellikle yaşlıların risk grubunda yer aldığı corona virüsü hastalığı, kişiden kişiye bulaşabilerek ve farklı semptomlar halinde kendisini belli ediyor. İşte, 'corona virüsü belirtileri nelerdir? sorusunun yanıtı;

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir.

Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

'Corona virüsü nasıl bulaşır?' sorusu ülkemizde de corona virüsüne karşı araştırılan en fazla konuların başında geliyor. Sağlık Bakanlığı ve yetkililer, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparken, hastalığın genellikle solunum, öksürme, dokunma gibi eylemlerle bulaştığının da altını çiziyor. İşte, corona virüsünün bulaşma şekilleri şöyle anlatılabilir.

COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19'a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.