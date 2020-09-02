Dünya genelinde corona virsüsü (koronavirüs) vaka sayısı 26 milyonu aştı - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
02 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Dünya genelinde corona virsüsü vaka sayısı 26 milyonu aştı

Dünya genelinde corona virsüsü vaka sayısı 26 milyonu aştı

Dünya genelinde corona virsüsü vaka sayısı 26 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası sayısı 26 milyonu geçti. Covid-19'a yakalanan 18 milyon 278 bin 880 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 866 bin 492 aktif vaka bulunuyor.

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası sayısı 26 milyonu geçti.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 26 milyon 8 bin 509'a ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü 'de 6 milyon 268 bin 507 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke, sırasıyla (3 milyon 952 bin 790), (3 milyon 823 bin 449), (1 milyon 5 bin), Peru (657 bin 129), (628 bin 259), (624 bin 69), (606 bin 36), (470 bin 973), Arjantin (428 bin 239) ve Şili (413 bin 145) oldu.

'de vaka sayısı 271 bin 705'e ulaştı.

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 863 bin 137 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 18 milyon 278 bin 880 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 866 bin 492 aktif vaka bulunuyor.

  1. 02.09.2020
  2. Güncelleme: 02.09.2020 19:52
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünya genelinde corona virsüsü vaka sayısı 26 milyonu aştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA