Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İŞKUR işsizlik maaşı...
Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında vatandaşlara kısa çalışma ödeneği desteği veriliyor. Bu desteğin ne zaman biteceği, uzatılıp uzatılmadığı, işten çıkarma yasağının devam edip etmediği merak konusu oldu. Birçok vatandaş arama motorlarında konu hakkında sorgu yaptırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıından yapılan açıklama birçok vatandaşın bu sorguları aratmasına yol açtı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Başkan Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
- 31.08.2020
- Neftçi Bakü teknik direktöründen Galatasaray sözleri!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Avrupa şampiyonu U19 Voleybol Milli Takımı'na tebrik
- Fenerbahçe - Antalyaspor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Son dakika: Türkiye - Macaristan maçının hakemi açıklandı!
- Oumar Niasse bombası! Süper Lig'e geri dönüyor
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
- O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...
- Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İŞKUR işsizlik maaşı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.