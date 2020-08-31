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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? işsizlik maaşı...

Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İŞKUR işsizlik maaşı...

Corona virüsü salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında vatandaşlara kısa çalışma ödeneği desteği veriliyor. Bu desteğin ne zaman biteceği, uzatılıp uzatılmadığı, işten çıkarma yasağının devam edip etmediği merak konusu oldu. Birçok vatandaş arama motorlarında konu hakkında sorgu yaptırıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 2 ay daha uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı devam ediyor mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıından yapılan açıklama birçok vatandaşın bu sorguları aratmasına yol açtı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Başkan Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

  1. 31.08.2020
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