Altın fiyatları son dakika! 31 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Altın fiyatları son dakika! 31 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika! 31 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar?

Binlerce yatırımcı altın fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında büyük hareketlilik hissedilmeye başladı. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 31 Ağustos 2020 Gram altın, çeyrek alın, yarım altın ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İstanbul 'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Alış: 464,45 Satış: 464,55

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altın bugün 754,50 TL'den alınan çeyrek altın 762,10 TL'den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 31 AĞUSTOS

Cumhuriyet altını alış: 3.008,70

Cumhuriyet altını satış: 3.035,30

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.504,30

Yarım altın satış: 1.527,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 3.061,85

Tam altın satış: 3.139,01

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 3.097,60

Ata altın satış: 3.112,80

  1. 31.08.2020
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