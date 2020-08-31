31 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...
Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 31 Ağustos döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar, euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 31 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 31 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR? 31 AĞUSTOS
Dolar alış: 7,3522 TL Satış: 7,3583 TL
EURO NE KADAR? 31 AĞUSTOS
Euro alış: 8,7637 TL Satış: 8,7717 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR? 31 AĞUSTOS
Pound alış: 9,7963 TL
Pound satış: 9,8041 TL
- 31.08.2020
- Galatasaray - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi tamam! Takasla geliyor
- Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftchi Baku hakkında genel bilgiler!
- Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi!
- Fenerbahçe Samuel Kalu transferinde sona yaklaştı!
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
- O ismi Fenerbahçe'den resmen istediler! Erol Bulut...
- Fenerbahçe Kadıköy'de sahne alıyor! İşte Antalyaspor maçı 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
31 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.