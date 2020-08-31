31 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
31 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Haberler İşte döviz piyasasında son durum!

31 Ağustos güncel döviz fiyatları! , euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

31 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları...

Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. 31 Ağustos döviz yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. , euro ve pound yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 31 Ağustos dolar, euro, pound kaç lira? (TL) İşte güncel döviz fiyatları...

Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında " kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...

İşte 31 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...

DOLAR KADAR? 31 AĞUSTOS

Dolar alış: 7,3522 TL Satış: 7,3583 TL

EURO NE KADAR? 31 AĞUSTOS

Euro alış: 8,7637 TL Satış: 8,7717 TL

POUND (STERLİN) NE KADAR? 31 AĞUSTOS

Pound alış: 9,7963 TL

Pound satış: 9,8041 TL

  1. 31.08.2020
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