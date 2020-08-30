Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

'nda çok özel bir film ekranlara geliyor. Son mektup filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Film hakkında birçok kişi arama motorlarında aramalar yaparken, en merak edilen konular arasında yayınlanacağı saat ve kanal da yer aldı. Peki, Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Televizyon ekranlarında 'na özel muhteşem bir fillm yayınlanacak. Yapım hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler filmin oyuncuları, yayınlanacağı kanal ve saati araştırıyor. Peki, Son Mektup filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SON MEKTUP FİLMİNİN KONUSU NE?

Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem I. Dünya Savaşı sırasında gönüllü olarak Çanakkale cephesine gider. Savaşın çetin koşulları altında askerlerin hayatta kalması için mücadele veren Nihal hemşire ile burada tanışır. Salih Ekrem ve Nihal, zorlu şartlar altında, bir de Fuat adından kimsesiz bir çocuğu sahiplenirler. İngilizler tarafından gelen bir hava baskınında Salih yüzbaşı sayesinde kurtulan "Küçük Gazi Fuat", yüzbaşı ve hemşirenin arasındaki ölümsüz sevdanın da şahidi olacaktır.

SON MEKTUP FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tansel Öngel, Nesrin Cavadzade, Bülent Sakrak ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

SON MEKTUP FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Son mektup filmi 30 Ağustos tarihinde saat 23:10'da ATV ekranlarına yayınlanacak.

  1. 30.08.2020
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