23 Mart 2020 tarihinden itibaren corona virüs sebebiyle derslere ara verildi. Derslere EBA sistemi üzerinden devam ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı ve EBA TV izlemek isteyen öğrenciler Google üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. EBA TV'yi canlı izlemek isteyenler EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin EBA şifresi almak için iki yöntemi bulunuyor. İlk seçenek, öğrencilerin e-Okul bilgileri ile sisteme giriş yapması ve kullanmak üzere EBA şifresi oluşturması. İkinci seçenek de e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra yeni şifre oluşturmak.

EBA ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

EBA hesabı giriş şifresini unutan öğrenciler, "EBA Hesabı ile Giriş Yap" bölümünün hemen üzerinde bulunan "Şifremi Unuttum" linkine tıklayarak, TC kimlik numarası ve doğrulama yöntemiyle yeni şifre edinebilirler.

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.