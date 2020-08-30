EBA giriş ekranı! EBA şifre oluşturma işlemi nasıl yapılır? EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
30 Ağustos 2020, Pazar
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giriş ekranı! EBA şifre oluşturma işlemi nasıl yapılır? EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA giriş ekranı! EBA şifre oluşturma işlemi nasıl yapılır? EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve ardından uzaktan eğitim ile devam eden , ve öğrencileri için yeni dönem başlıyor. Birçok öğrenci giriş ve şifre oluşturma işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

23 Mart 2020 tarihinden itibaren corona virüs sebebiyle derslere ara verildi. Derslere sistemi üzerinden devam ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı ve EBA TV izlemek isteyen öğrenciler Google üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. EBA TV'yi canlı izlemek isteyenler EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin EBA şifresi almak için iki yöntemi bulunuyor. İlk seçenek, öğrencilerin e-Okul bilgileri ile sisteme giriş yapması ve kullanmak üzere EBA şifresi oluşturması. İkinci seçenek de e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra yeni şifre oluşturmak.

EBA ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?

EBA hesabı giriş şifresini unutan öğrenciler, "EBA Hesabı ile Giriş Yap" bölümünün hemen üzerinde bulunan "Şifremi Unuttum" linkine tıklayarak, TC kimlik numarası ve doğrulama yöntemiyle yeni şifre edinebilirler.

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.

  1. 30.08.2020
  2. Güncelleme: 30.08.2020 19:16
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