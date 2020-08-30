EBA giriş ekranı! EBA şifre oluşturma işlemi nasıl yapılır? EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve ardından uzaktan eğitim ile devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni dönem başlıyor. Birçok öğrenci EBA giriş ve şifre oluşturma işlemleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
23 Mart 2020 tarihinden itibaren corona virüs sebebiyle derslere ara verildi. Derslere EBA sistemi üzerinden devam ediliyor. EBA öğrenci giriş ekranı ve EBA TV izlemek isteyen öğrenciler Google üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. EBA TV'yi canlı izlemek isteyenler EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. EBA nedir? EBA TV canlı nasıl izlenir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?
EBA ŞİFRE OLUŞTURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Öğrencilerin EBA şifresi almak için iki yöntemi bulunuyor. İlk seçenek, öğrencilerin e-Okul bilgileri ile sisteme giriş yapması ve kullanmak üzere EBA şifresi oluşturması. İkinci seçenek de e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra yeni şifre oluşturmak.
EBA ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILIR?
EBA hesabı giriş şifresini unutan öğrenciler, "EBA Hesabı ile Giriş Yap" bölümünün hemen üzerinde bulunan "Şifremi Unuttum" linkine tıklayarak, TC kimlik numarası ve doğrulama yöntemiyle yeni şifre edinebilirler.
EBA NEDİR?
Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır.
- 30.08.2020
- Güncelleme: 30.08.2020 19:16
- Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Kalinic ile görüşüyoruz
- F1 Belçika Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton!
- Zahavi yarışı karıştı! Fenerbahçe'ye transferde milyarder rakip
- Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ın gündemindeki isimler! Montero, Santon, Marcelo...
- 94. Gazi Koşusu’nu Call to Victory kazandı
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fenerbahçe'yi reddetmişti! Galatasaray yeni 10 numarasını buldu
- Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte muhtemel rakipler
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Max Kruse sonrası 10 numara krizi! Teklifi reddetti
- Son dakika Galatasaray haberi: O transfer sonrası köprüleri attı! Teknik heyet şaşkına döndü
- Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 24 saat içinde açıklanıyor! G.Saray'da 2 flaş ayrılık
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
EBA giriş ekranı! EBA şifre oluşturma işlemi nasıl yapılır? EBA TV canlı izleme! EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.