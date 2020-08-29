29 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte Bugünün benzin, motorin, LPG fiyatları…
29 Ağustos Petrol fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. “29 Ağustos 2020 benzin fiyatları, motorin fiyatları ve 29 Ağustos 2020 LPG fiyatları belli oldu mu?” sorguları arama motorlarında araştırılıyor. İşte güncel petrol fiyatları…
29 Ağustos 2020 gününe ait güncel petrol fiyatları şu şekilde;
Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,67 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
Motorin(Eurodiesel) TL/lt: 6,09 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,13 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 4,05 TL
Fuel Oil TL/Kg: 3,76 TL
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
29 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte Bugünün benzin, motorin, LPG fiyatları… haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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