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29 Ağustos 2020, Cumartesi
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29 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte Bugünün benzin, motorin, LPG fiyatları…

29 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte Bugünün benzin, motorin, LPG fiyatları…

29 Ağustos fiyatı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. “29 Ağustos 2020 benzin fiyatları, motorin fiyatları ve 29 Ağustos 2020 LPG fiyatları belli oldu mu?” sorguları arama motorlarında araştırılıyor. İşte güncel petrol fiyatları…

29 Ağustos 2020 gününe ait güncel fiyatları şu şekilde;

Kurşunsuz 95 TL/lt: 4,85 TL
Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 6,67 TL
Gazyağı TL/lt: 4,87 TL
Motorin(Eurodiesel) TL/lt: 6,09 TL
Motorin(Excellium Eurodiesel) TL/lt: 6,13 TL
Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 4,05 TL
Fuel Oil TL/Kg: 3,76 TL

  1. 29.08.2020
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