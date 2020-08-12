Xiaomi mi 10 ultra tanıtıldı mı? Xiaomi mi 10 ultranın özellikleri nedir? Xiaomi mi 10 ultra fiyatları...
Xiaomi, 10'uncu yılına özel olarak ürettiği Xiaomi mi 10 ultrayı tanıttı. Kamerası, yüsek hızlı şarj özelliği ile dikkat çeken telefon, teknoloji sevenlerin ilgilisini çekti. Kullanıcılar da bu üstün performanslı telefon ile ilgili arama motorlarında araştırmalarda bulundu. Peki Xiaomi Mi 10 Ultra'nın özellikleri nelerdir? Xiaomi Mi 10 Ultra fiyatı nedir? İşte tüm soruların cevapları...
Xiaomi, kısa süre önce 10. yıl dönümü için yeni bir etkinlik gerçekleştirdi ve şirketin üst düzey yeni akıllı telefonu Mi 10 Ultra, etkinlik kapsamında ilk kez resmi olarak tanıtıldı.
2020 yılının en iddialı telefonlarından biri olan Xiaomi mi 10 Ultra, teknoloji sevenlerin merak konusu oldu. İşte tüm detaylar...
XIAOMI MI 10 ULTRANIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Snapdragon 865+'tan güç alan Mi 10 Ultra; Adreno 650 GPU'ya, LPDDR5 16 GB RAM'e ve 512 GB UFS 3.1 dahili depolama alanına sahip.
Yeni Mi 10 Ultra, 120W gibi oldukça yüksek bir hızlı şarj kapasitesine sahip ve bu hızlı şarj ile 4500 mAh'lik bataryanın 20 dakikadan kısa bir sürede tam şarj olacağı söyleniyor.
120 Hz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ Super OLED bir ekran var. Bu ekranın sol üst kısmında, aynı Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'da olduğu gibi bir ön kamera noktası yer alıyor. Bu noktada telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 865 Plus işlemcisi kendisine yer buluyor.
MI 10 ULTRA TASARIMI
Xiaomi'nin geçtiğimiz kış aylarında tanıttığı Mi 10 modelleriyle benzer bir tasarım diline sahip olan Mi 10 Ultra, uçtan uca bir ekran ve delikli ön kamera tasarımıyla geliyor. Ayrıca cihaz 6,67 inç büyüklüğünde, 120 Hz'lik bir Full HD+ OLED ekrana sahip.
Mi 10 Ultra'nın arka kısmında sol kısma konumlandırılmış dörtlü kamera dizilimi göze çarpıyor. Bu kamera kurulumunun en üst kısmında metal çerçeveye sahip periskop kamera ve altında ise sırasıyla geniş açı, telefoto, makro kameralar yer alıyor.
XIAOMI MI 10 ULTRA FİYATI NEDİR?
Vergiler hariç fiyatları bile Türkiye'de 2 asgari ücretin üzerine çıkıyor. Vergilerin eklenmesiyle telefonun fiyatlarının iki katına yakın artacağını tahmin ediliyor.
8 GB RAM + 128 GB depolama – 5299 Yuan (yaklaşık 5.520 TL+vergiler)
8 GB RAM + 256 GB depolama – 5599 Yuan (yaklaşık 5.833 TL+vergiler)
12 GB RAM + 256 GB depolama – 5999 Yuan (yaklaşık 6.249 TL+vergiler)
16 GB RAM + 512 GB depolama – 6999 Yuan (yaklaşık 7.291 TL+vergiler)
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 19:08
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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