Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Perseid meteor yağmuru ile ilgili vatandaşlar arama motorlarında araştırmalara başladı. Peki meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Detaylar haberimizde...

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.





PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENİYOR MU?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.