Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları... - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Haberler Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte yanıtı

Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru 'den görülecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Her sene ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşen ve gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunun en aktif üç günlük dönemi dün gece başladı. , perseid meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru 'den görülecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Perseid meteor yağmuru ile ilgili vatandaşlar arama motorlarında araştırmalara başladı. meteor yağmuru saat kaçta? Meteor yağmuru 'den görülecek mi? Detaylar haberimizde...

Perseid Göktaşı yağmuru her yıl yaklaşık olarak 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşir. Maksimum meteor yağmuru ise 12 ve geceleri olur. Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden Perseid gök taşı yağmuru adı verilmiştir.

Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur. Bu kalıntıların kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı 133 yıllık bir döneme sahiptir. İlk kez 1992 yılında gözlenmiştir ve bir sonraki geçişini 2126 yılında yapacaktır.


PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Perseid meteor yağmuru 12 ve 13 Ağustos geceleri olur. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 23:00 ile 01:00 arası Perseid meteor yağmuru başlaması bekleniyor. Gökyüzünde saat 01:00 itibarıyla ufukta 30 derece kadar yüksekte olacak.

METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENİYOR MU?

Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. Şehre uzak noktalarda ve ışıksız bölgelerde yağmur daha net görünür.

  1. 12.08.2020
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