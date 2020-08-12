Bollywood sinemasının önemli isimlerinden biri olan Amir Khan, Adana ve Niğde'de hayranlarıyla bir araya geldi. Khan Adana Kebabı'nı tattı. Peki Amir Kahan neden Türkiye'de? Amir Khan Türkiye'de film mi çekecek? İşte yanıtı...
Amir Khan, corona virüsü nedneiyle yarıda bıraktığı 1994 ABD yapımı "Forrest Gump"ın uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" adlı filminin kalan çekimlerini Türkiye'de tamamlama kararı aldı. Khan kalan çekimlerini İstanbul, Adana ve Niğde'de tamamlayacak.
HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ
Filminin kalan bölümlerini tamamlamak için Türkiye'ye gelen Khan, gittiği her yerde hayranlarının büyük sevgisi ile karşılaştı.
KEBAP PİŞİRDİ
Daha sonra Adana'da kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.
ADANA KEBABINI TATTI
Kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabının lezzetini tattı.
Khan ve film ekibinin, keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.
NİĞDE GAZOZU İÇTİ
Gittiği her yerde büyük sevgi ile karşılaşan Amir Khan, Niğde'de kaldığı otelde kendisini bekleyen hayranlarını görünce şaşkın lığını gizleyemedi. Amir Khan'a hayranları tarafından Niğde gazozu ikram edildi.
- 12.08.2020
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Amir Khan Türkiye'de film mi çekecek? Amir Khan'a Adana ve Niğde'de büyük ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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