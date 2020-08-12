Amir Khan Türkiye'de film mi çekecek? Amir Khan'a Adana ve Niğde'de büyük ilgi

Amir Khan, corona virüsü nedneiyle yarıda bıraktığı 1994 ABD yapımı "Forrest Gump"ın uyarlaması olan "Laal Singh Chaddha" adlı filminin kalan çekimlerini Türkiye'de tamamlama kararı aldı. Khan kalan çekimlerini İstanbul, Adana ve Niğde'de tamamlayacak.

HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ

Filminin kalan bölümlerini tamamlamak için Türkiye'ye gelen Khan, gittiği her yerde hayranlarının büyük sevgisi ile karşılaştı.

KEBAP PİŞİRDİ

Daha sonra Adana'da kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

ADANA KEBABINI TATTI

Kendisi için hazırlanan masaya geçen Aamir Khan, Adana kebabının lezzetini tattı.





Khan ve film ekibinin, keşif için 2 gün boyunca Adana'da olacağı ve filmin tamamlanması için detaylı araştırma yapacakları belirtildi.

NİĞDE GAZOZU İÇTİ

Gittiği her yerde büyük sevgi ile karşılaşan Amir Khan, Niğde'de kaldığı otelde kendisini bekleyen hayranlarını görünce şaşkın lığını gizleyemedi. Amir Khan'a hayranları tarafından Niğde gazozu ikram edildi.



