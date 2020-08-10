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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Spor ailesinin acı günü

Spor ailesinin acı günü

Uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden, son olarak yayıncı kuruluş beIN 'ta görev yapan ünlü spor spikeri , 42 yaşında vefat etti.

Uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden, son olarak yayıncı kuruluş beIN 'ta görev yapan ünlü spor spikeri , 42 yaşında vefat etti. Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı.
  1. 10.8.2020
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