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28 Temmuz 2020, Salı
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’den başsağlığı mesajı

TFF’den başsağlığı mesajı

ve kulüplerden; Mut'ta otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımlandı.

ve kulüplerden; Mut'ta otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayımlandı. TFF mesajında, "Otobüsün devrilmesi askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, dileriz" denildi.
  1. 28.7.2020
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