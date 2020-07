Tarihimizin en önemli destanlarından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde çok önemli mesajlar gönderdi. TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz, asla sıradan bir darbe girişimi değildi. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize, özellikle de 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. 15 Temmuz gecesi, darbecilerin yaptıkları işin şuurunda olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



HİÇ TEREDDÜTLERİ YOKTU

"15 Temmuz, devletin vatanı korumak üzere namuslarına emanet ettiği silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere taammüden dokunuyor, kan döküyor, can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi, ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her ferdine hayatı zehir etmekten, bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmakta tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi."



TARİHİ KIRILMA NOKTASI

"Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da, Niğbolu'da ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve o gece burada darbecilere duruşlarıyla meydan okuyan milletvekillerimiz dahi tek başına 15 Temmuz'u tarihimizin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir."



'O GECE MİLYONLARCA KAHRAMAN ORTAYA ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesiyle ilgili bir başka konuya da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki, amacı işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur" dedi.



'BU MECLİS'İN MENSUBU OLMAKTAN ŞEREF DUYUYORUM'

15 Temmuz 2016 gecesinde, hainlerin TBMM'yi hedef alınmasının rastgele bir tercih olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları da söyledi: "Bu Meclis, masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir Meclistir. Böyle bir Meclis'in 10 yılı aşkın süre mensubu olarak görev yapmaktan şeref duyuyorum. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak, bu Mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yılı aşkın süredir bu Meclisle birlikte milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum. Dünyada, gazi unvanını bu kadar hak eden ve bu kadar hakkıyla taşıyan başka bir Meclis bilmiyorum."



BERAT ALBAYRAK: 15 TEMMUZ'U NE UNUTURUZ NE DE UNUTTURURUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz ile ilgili twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "15 Temmuz şehadet ve celadet gecesini ne unuturuz ne de unuttururuz. Geceye yenilmeyenlere selam olsun! Saygı, rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı. Berat Albayrak'ın paylaştığı videoda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Geceye yenilmeyen her insana ödül olarak bir sabah, bir gündüz ve bir güneş vardır. Geceye yenilmeyenler uçaklara, helikopterlere, tanklara, namlulara karşı duranlar, vakit sabaha döndüğünde istiklallerini ve istikballerini kurtarmış olmanın gururuyla ödüllerini aldılar. Malazgirt'i, İstanbul'un fethini, Çanakkale'yi yeniden yaşamayı göze almadan kimse bu vatanı parçalayamaz, bu milleti bölemez, bu devleti yıkamaz" sözleri yer aldı.



KASAPOĞLU: İSTİKLAL MÜCADELESİ YAŞANDI

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen 'Gençler Asla Unutmaz' Programı'na katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, "15 Temmuz gecesi hep birlikte şahitlik ettik ki, bu ülkede tarihe geçen ikinci bir İstiklal mücadelesi yaşandı. Bu mücadelenin en ön safında siz değerli gençlerimiz vardı. 15 Temmuz gecesi kazanılan zafer, sadece bölgesel, yerel bir zafer değildir, küresel ölçekte ciddi bir kazanımdır. Önemli bir milat ve dönemeçtir. 'Dünya beşten büyüktür, ya olacağız, ya öleceğiz' diyerek dosta güven, düşmana korku veren liderimizin yolundan bir ve beraber olarak gitmeye devam edeceğiz" sözlerini sarfetti.



Spor camiası tek yürek Federasyonlar ve spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü unutmadı, anlamlı mesajlar yayımladı.



FUTBOL FEDERASYONU: 15 Temmuz 2016'da terör örgütünün darbe girişimiyle karşı karşıya kalan milletimiz, dünyaya örnek bir liderlik sergileyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde demokrasi destanı yazdı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.



BASKETBOL FEDERASYONU: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

VOLEYBOL FEDERASYONU: 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Terör ve şiddete verilecek tek cevap demokrasi, adalet ve hukukun üstünlüğüdür.

FENERBAHÇE: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde harekete geçerek bu hain plana izin vermeyen Milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

GALATASARAY: 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, vatanımızın birlik ve beraberliği için gözlerini bile kırpmadan yaşamlarını feda eden şehitlerimizi, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

BEŞİKTAŞ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı dimdik durarak demokrasi destanı yazan milletimize şükranlarımızı sunar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine

ve yakınlarına sabır, gazilerimize şifalar dileriz.

TRABZONSPOR: 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini engelleyerek bize 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü miras bırakan kahramanlarımıza selam olsun. Minnettarız.

BAŞAKŞEHİR: 15 Temmuz bir Milletin varoluş ateşini körükleyen destanıdır... Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.