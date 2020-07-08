Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı! (8 Temmuz)

Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 8 Temmuz Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

8 Temmuz Çarşamba günü 49 bin 302 test yapıldı. Bu testlerde 1.041 vakaya rastlandı. 22 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2.219 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, toplam vaka sayısı 208 bin 938, toplam vefat sayısı 5 bin 282 toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.172 toplam entübe hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu.

İŞTE GÜNBEGÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARI:

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

18 Mart: 191

19 Mart: 359

20 Mart: 670

21 Mart: 947

22 Mart: 1236

23 Mart: 1529

24 Mart: 1872

25 Mart: 2433

26 Mart: 3629

27 Mart: 5698

28 Mart: 7402

29 Mart: 9217

30 Mart: 10827

31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

4 Nisan: 23934

5 Nisan: 27069

6 Nisan: 30217

7 Nisan: 34109

8 Nisan: 38226

9 Nisan: 42282

10 Nisan: 47029

11 Nisan: 52167

12 Nisan: 56956

13 Nisan: 61049

14 Nisan: 65111

15 Nisan: 69392

16 Nisan: 74193

17 Nisan: 78546

18 Nisan: 82329

19 Nisan: 86306

20 Nisan: 90980

21 Nisan: 95591

22 Nisan: 98674

23 Nisan: 101790

24 Nisan: 104912

25 Nisan: 107773

26 Nisan: 110130

27 Nisan: 112261

28 Nisan: 114653

29 Nisan: 117589

30 Nisan: 120204

1 Mayıs: 122392

2 Mayıs: 124375

3 Mayıs: 126045

4 Mayıs: 127659

5 Mayıs: 129491

6 Mayıs: 131744

7 Mayıs: 133721

8 Mayıs: 135569

9 Mayıs: 137115

10 Mayıs: 138657

11 Mayıs: 139771

12 Mayıs: 141475

13 Mayıs: 143114

14 Mayıs: 144749

15 Mayıs: 146457

16 Mayıs: 148067

17 Mayıs: 149435

18 Mayıs: 150593

19 Mayıs: 151615

20 Mayıs: 152587

21 Mayıs: 153548

22 Mayıs: 154500

23 Mayıs: 155686

24 Mayıs: 156827

25 Mayıs: 157814

26 Mayıs: 158762

27 Mayıs: 159797

28 Mayıs: 160979

29 Mayıs: 162120

30 Mayıs: 163103

31 Mayıs: 163942

1 Haziran: 164769

2 Haziran: 165555

3 Haziran: 166422

4 Haziran: 167410

5 Haziran: 168340

6 Haziran: 169218

7 Haziran: 170132

8 Haziran: 171121

9 Haziran: 172.114

10 Haziran: 173036

11 Haziran: 174023

12 Haziran: 175218

13 Haziran: 176677

14 Haziran: 178239

15 Haziran: 179831

16 Haziran: 181298

17 Haziran: 182727

18 Haziran: 184031

19 Haziran: 185246

20 Haziran: 186493

21 Haziran: 187685

22 Haziran: 188897

23 Haziran: 190165

24 Haziran: 191657

25 Haziran: 193115

26 Haziran: 194511

27 Haziran: 195883

28 Haziran: 197239

29 Haziran: 198613

30 Haziran: 199906

1 Temmuz: 201098

2 Temmuz: 202284

3 Temmuz: 203456

4 Temmuz: 204610

5 Temmuz: 205758

6 Temmuz: 206844

7 Temmuz: 207897

8 Temmuz: 208938

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:

Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.

Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.

Maske tüm dünyada kabul gören önemli tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı tüm dünyada tartışılmaz tedbirdir. El temizliği olmazsa olmaz kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor.

Salgının kontrolden çıktığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Yüzde yüz tedbirlere uyumun sağlanabileceğini biliyoruz. Dün yeni vaka sayımız 1053'dü. İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek, bir kısmı solunum cihazına bağlanacak, aralardan belki birileri bilincini kaybedecek. Sizce acaba bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz.

Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, kapalı ortak mekanlar.