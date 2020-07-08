Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı! (8 Temmuz)
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte günbegün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 8 Temmuz Çarşamba gününe ait rakamları duyurdu. Peki, corona virüsü vaka sayısı kaç? İşte Bakan Koca’nın açıklaması...
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayılarını her akşam paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 8 Temmuz Çarşamba günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.
8 Temmuz Çarşamba günü 49 bin 302 test yapıldı. Bu testlerde 1.041 vakaya rastlandı. 22 vatandaşımız hayatını kaybederken, 2.219 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 3 milyon 782 bin 520, toplam vaka sayısı 208 bin 938, toplam vefat sayısı 5 bin 282 toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.172 toplam entübe hasta sayısı 406, toplam iyileşen hasta sayısı 187 bin 511 oldu.
İŞTE GÜNBEGÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYILARI:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
4 Nisan: 23934
5 Nisan: 27069
6 Nisan: 30217
7 Nisan: 34109
8 Nisan: 38226
9 Nisan: 42282
10 Nisan: 47029
11 Nisan: 52167
12 Nisan: 56956
13 Nisan: 61049
14 Nisan: 65111
15 Nisan: 69392
16 Nisan: 74193
17 Nisan: 78546
18 Nisan: 82329
19 Nisan: 86306
20 Nisan: 90980
21 Nisan: 95591
22 Nisan: 98674
23 Nisan: 101790
24 Nisan: 104912
25 Nisan: 107773
26 Nisan: 110130
27 Nisan: 112261
28 Nisan: 114653
29 Nisan: 117589
30 Nisan: 120204
1 Mayıs: 122392
2 Mayıs: 124375
3 Mayıs: 126045
4 Mayıs: 127659
5 Mayıs: 129491
6 Mayıs: 131744
7 Mayıs: 133721
8 Mayıs: 135569
9 Mayıs: 137115
10 Mayıs: 138657
11 Mayıs: 139771
12 Mayıs: 141475
13 Mayıs: 143114
14 Mayıs: 144749
15 Mayıs: 146457
16 Mayıs: 148067
17 Mayıs: 149435
18 Mayıs: 150593
19 Mayıs: 151615
20 Mayıs: 152587
21 Mayıs: 153548
22 Mayıs: 154500
23 Mayıs: 155686
24 Mayıs: 156827
25 Mayıs: 157814
26 Mayıs: 158762
27 Mayıs: 159797
28 Mayıs: 160979
29 Mayıs: 162120
30 Mayıs: 163103
31 Mayıs: 163942
1 Haziran: 164769
2 Haziran: 165555
3 Haziran: 166422
4 Haziran: 167410
5 Haziran: 168340
6 Haziran: 169218
7 Haziran: 170132
8 Haziran: 171121
9 Haziran: 172.114
10 Haziran: 173036
11 Haziran: 174023
12 Haziran: 175218
13 Haziran: 176677
14 Haziran: 178239
15 Haziran: 179831
16 Haziran: 181298
17 Haziran: 182727
18 Haziran: 184031
19 Haziran: 185246
20 Haziran: 186493
21 Haziran: 187685
22 Haziran: 188897
23 Haziran: 190165
24 Haziran: 191657
25 Haziran: 193115
26 Haziran: 194511
27 Haziran: 195883
28 Haziran: 197239
29 Haziran: 198613
30 Haziran: 199906
1 Temmuz: 201098
2 Temmuz: 202284
3 Temmuz: 203456
4 Temmuz: 204610
5 Temmuz: 205758
6 Temmuz: 206844
7 Temmuz: 207897
8 Temmuz: 208938
Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
Uzun mücadelenin sonunda iyi bir yerdeyiz. Sizden 3 ayla 1 hafta sonunun rakamlarının aynı olması üzerinde düşünmenizi isterim. Şu anda dünyada yaklaşık 12 milyon Covid vakası olduğunu hatırınızda tutmanızı istirham ediyorum.
Süreçte pek çok ülkenin sağlık sistemi çökme tehlikesi yaşadı. Ülkemizin durumu birçok yönden iyi olmakla birlikte ilk can kaybımızı açıkladığımız 11 Mart gecesindeki acımız devam ediyor. Dün 19 insanımızı kaybettik. Sizden bu ölümlerin önlenebilir sebeplere bağlı olduğunuzu hatırlamanızı isterim.
Maske tüm dünyada kabul gören önemli tedbirdir. Yakın mesafede maske tek başına yetersizdir. Mesafe kuralı tüm dünyada tartışılmaz tedbirdir. El temizliği olmazsa olmaz kuraldır. Dünya hastalığın yayılmasına karşı her ne başarı gösteriyorsa bu kurallara uyabildiği ölçüde gösteriyor.
Salgının kontrolden çıktığı ülkeler tedbirlerin ya terk edildiği ya da zaten yetersiz olduğu ülkelerdir. Yüzde yüz tedbirlere uyumun sağlanabileceğini biliyoruz. Dün yeni vaka sayımız 1053'dü. İstatistiklere göre aralarından bir bölümü yoğun bakıma gidecek, bir kısmı solunum cihazına bağlanacak, aralardan belki birileri bilincini kaybedecek. Sizce acaba bu hastalar kurallara uymadığı için mi yakalandı. Hastalığın bulaşmasını kurallara karşılıklı uyarsak önleyebiliyoruz.
Hastalığın bugünlerde öne çıkan yayılma ortamlarını açıklamalarımızdan, medyadan biliyorsunuz. Nişan törenleri, düğünler, taziyeler, alışveriş merkezleri, toplu taşıma araçları, asker uğurlamaları, sahiller, plajlar, kapalı ortak mekanlar.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 20:12
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü rakamlarını açıkladı! (8 Temmuz) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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