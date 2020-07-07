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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Haberler Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika: Karaburun'da 4.2 şiddetinde !

Son dakika: İzmir Karaburun'da 4.2 şiddetinde deprem!

'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi.

Depremin, 'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi'nde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

AFAD OLUMSUZ DURUM BİLGİSİ GELMEDİĞİNİ AÇIKLADI

AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 19:00
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