İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerden hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, saat 18.19'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Depremin, İzmir'in Karaburun ilçesine 93,57 kilometre mesafede ve 18,09 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Ege Denizi'nde, 4.1 büyüklüğünde ve yerin 3.3 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.
AFAD OLUMSUZ DURUM BİLGİSİ GELMEDİĞİNİ AÇIKLADI
AFAD, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığının bilgisinin alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada "Geçmiş olsun İzmir. Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 19:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: İzmir Karaburun'da 4.2 şiddetinde deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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