Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? Merkür retrosu nedir?

Astrolojiyi yakından takip edenler retro dönemlerini araştırıyor. Gezegenlerin hareketlerine göre burçlarda da değişiklik yaşanıyor. Retro zamanlarında bir gezegenin enerjisi yeteri kadar yansıtılamıyor. Bu nedenle olumsuz etkisi olduğuna inanılıyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, "Merkür bugün geri gitmeye başlarken, Venüs gezegeni de geri gidiyor olacak. Gezegenler, yorulmamız ve sınanmamız için üzerimizde bütün testlerini yaparken siz siz olun birkaç plan yaparak karar alın, aceleci davranmayın. Kendinizi değişimlere asla kapatmayın. Merkür retrosunun burcunuza etkileri ise şöyle olacak:

MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

KOÇ: Geçmişte kalan birtakım sorunlar tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Atalet yakanızı bırakmasa da ayağa kalkmayı bir şekilde başarıyorsunuz.

BOĞA: Sosyal çevrenizden beklenmedik eleştiriler almak sizi zorlayabilir. Kendinizi en iyi siz biliyorsunuz ve doğru kararı vermek için doğru zamanı bekliyorsunuz.

İKİZLER: Haberleşme gezegeni Merkür, size maddi anlamda birtakım fırsatlar yaratabilir. Kendinizi oldukça şanslı hissedeceksiniz.

YENGEÇ: Aklı yöneten Merkür, burcunuzda geri gidiyor. Geçen yaz yaşadığınız bazı olaylar tekrar edebilir. Sizleri gizemli bir döngüye sokabilir. Uzun zamandır cevaplandıramadığınız soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ASLAN: Ailenize daha çok yakınlaşacaksınız.Ailesinden ayrı yaşayan Aslan burçları ise onlarla bir şekilde iletişime geçecek.

Kısacası, maneviyat duygunuz artıyor.



BAŞAK:

Bu retro sizi beklenmedik bir şekilde sabırsız bir yapıya sokabilir.

Çevrenizden 'Bu aralar hiç çekilmiyorsun' gibi sözler duymak sizi şaşırtmasın.

TERAZİ: Kariyer hedefleri ve kaygı problemlerinin yükselişte olduğu bir döneme girebilirsiniz.

Kararlı ve ne yaptığınızı bildiğiniz takdirde sizi düşürmek çok zor olacak.

AKREP: Uluslararası konularda hareketlenmeler söz konusu.

Aile şirketiniz varsa önemli birtakım seyahatler için bizzat sorumluluk alabilirsiniz.

YAY: Bu süreçte kesin yargılardan uzak durmak, sonradan pişman olmamak adına sizin için en iyisi. Kendinizi keşfedip radikal kararlar alabilirsiniz.

OĞLAK: 7. Evinizde geri gitmeye başlayan Merkür'e 24 gün sabır gösterin. Hem sizin ilişkileriniz, hem de çevrenizde gözlemlediğiniz ilişkiler önemli güven sınavları verebilirler. Arabulucu olmak sizin için en doğrusu…

KOVA: Duygusal yaşantınıza odaklanmaktan ziyade kendinizi tamamıyla işinize vereceğiniz bir süreçte olabilirsiniz. İşe bu kadar odaklanmak, sevdiğiniz kişilere zaman ayırma konusunda sizi sıkıştırabilir.

BALIK: Geçmişe takılı kalan yapınızdan ne kadar haberdar olsanız da, kendinize 'Bir daha geçmişi düşünmek' yok diye telkinler verseniz de geçmiş konular tekrardan dirilebilir. Zamanınızı daha iyi kullanmanız gerekiyor.