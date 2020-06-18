Kuruluş Osman yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu?

Çarşamba akşamlarının en sevilen ve zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NE OLDU? HAFTANIN ÖZETİ...

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Celal Al (Abdurrahman Alp), Aslıhan Karalar (Burçin), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Çağkan Çulha (Bahadır), Atilla Güzel (Dumrul), Tolga Akkaya (Ayaz), Ali Sinan Demir (Tursun), Ayşen Gürler (Helen)