Kuruluş Osman yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu? Kuruluş Osman 26. bölüm izle - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler Kuruluş Osman yine rekortmen!

yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu?

Kuruluş Osman yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu?

'da bu hafta da geceye damgasını vurdu. "Vakit devlet olma vaktidir" diyen Osman bey tarafında nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman'ın bir sonraki hafta sezon finali yayınlanacak. Peki, Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu? Kuruluş Osman 26. bölüm izle...

Çarşamba akşamlarının en sevilen ve zirvede yer alan dizisi 'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NE OLDU? HAFTANIN ÖZETİ...

Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

(Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Celal Al (Abdurrahman Alp), Aslıhan Karalar (Burçin), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Çağkan Çulha (Bahadır), Atilla Güzel (Dumrul), Tolga Akkaya (Ayaz), Ali Sinan Demir (Tursun), Ayşen Gürler (Helen)

  1. 18.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuruluş Osman yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA