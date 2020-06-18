Kuruluş Osman yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu?
Kuruluş Osman'da bu hafta da geceye damgasını vurdu. "Vakit devlet olma vaktidir" diyen Osman bey tarafında nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman'ın bir sonraki hafta sezon finali yayınlanacak. Peki, Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu? Kuruluş Osman 26. bölüm izle...
Çarşamba akşamlarının en sevilen ve zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA NE OLDU? HAFTANIN ÖZETİ...
Bizans-Moğol ittifakının planını boşa çıkararak Kayı Obası'na yapılan baskını engelleyen Osman Bey, büyük kapışmada yoldaşlarının yaralanmasına şahit olurken; Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirerek Sofia'nın zulmüne son vermek için harekete geçiyor. Osman Bey, Kulucahisar burçlarına Kayı bayrağını çekebilecek mi? Selcan Hatun, Kayı Obası'ndaki savaştan sağ çıkabilecek mi? Yaralanan Abdurrahman Alp'in akıbeti ne olacak? Ağabeyi Konur'u yaralayan Göktuğ cezalandırılacak mı? Aygül, Hazal Hatun'a neden cephe alıyor? Osman Bey'in elinden kaçan Sofia'nın yeni planı ne olacak? Savaşı kaybeden Moğollar, nasıl bir taktikle geri dönecek?
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Didem Balçın (Selcan Hatun), Yurdaer Okur (Balgay), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Kongar), Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Celal Al (Abdurrahman Alp), Aslıhan Karalar (Burçin), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Latif Koru (Salvador), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Çağkan Çulha (Bahadır), Atilla Güzel (Dumrul), Tolga Akkaya (Ayaz), Ali Sinan Demir (Tursun), Ayşen Gürler (Helen)
- 18.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kuruluş Osman yine rekortmen! Kuruluş Osman 26. bölüm ne oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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